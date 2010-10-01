Доработка проги (php, cURL)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки133 просмотра
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От человека требуется свободное владение php и cURL. Прога не сложная, разрабатывалась для нас другим исполнителем, но некоторые функции не работают - нужно разобраться с кодом, кое что исправить кое что дописать чтобы все работало. Подробности по ICQ 409875687(просьба писать по какому вы вопросу)

PHP
13 лет назад
paddington
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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