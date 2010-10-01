Доработка проги (php, cURL)

От человека требуется свободное владение php и cURL. Прога не сложная, разрабатывалась для нас другим исполнителем, но некоторые функции не работают - нужно разобраться с кодом, кое что исправить кое что дописать чтобы все работало. Подробности по ICQ 409875687(просьба писать по какому вы вопросу)