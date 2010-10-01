Убрать экспорт и импорт страниц в движке mediawiki

Мой сайт mathstore.ru работает на движке mediawiki. Некоторые страницы сайта (задачи по математике) должны иметь только платный доступ. Тут http://mathstore.ru/wiki/Служебная:Export работает экспорт страниц из mediawiki и тут http://mathstore.ru/wiki/Служебная:Import работает импорт страниц в mediawiki.

Необходимо выключить функции экспорта и импорта страниц из mediawiki с возможностью включения/выключения через файл конфигурации (LocalSettings.php), на случай, если эти функции мне понадобятся. Объяснить как это было сделано. Оплата 800руб. Яндекс.Деньгами после выполнения работы.