Сайт о заработке в интернете

Необходимо создать сайт, смысл которого - мотивация, обучение, а так же заработок на партнёрских программах.

Сайт будет состоять из статичных страниц , таких как обучение, полезные софт и видео....И обновляемых статей, разделенных на рубрики, по способам заработка и инструментам.

Мне необходим именно контенет. Анализ и подбор ключевых слов, создание внутренней и внешней ссылочной структуры, под все эти слова нужн ещё партнёрки распихать..Ну и собственно написать статьи