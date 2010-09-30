Скрипт получения прямых ссылок letitbit.net

Требуется написать java или php скрипт получения прямых ссылок с letitbit.net

При размещении кода скрипта с указанной переменной URL = http://letitbit.net/download/67860.6efc8fcc324669a4b55e3c5317d5/popov0002.jpg.html

(это пример ссылки) должен возвращать прямую ссылку на файл или если не удалось получить ссылку из-за того что файл был удален должен вернуть значение 0

Пример обращения.

Цепляем скрипт и выполняем функцию:

include "modules/parcer.php";

$URL = url_take(http://letitbit.net/download/67860.6efc8fcc324669a4b55e3c5317d5/popov0002.jpg.html);

?>

Вот пример: http://exnews.org/direct_download.html только там на летитбит не работает.

Оплата после завершения работы.