Скрипт получения прямых ссылок letitbit.net

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Требуется написать java или php скрипт получения прямых ссылок с letitbit.net

При размещении кода скрипта с указанной переменной URL = http://letitbit.net/download/67860.6efc8fcc324669a4b55e3c5317d5/popov0002.jpg.html

(это пример ссылки) должен возвращать прямую ссылку на файл или если не удалось получить ссылку из-за того что файл был удален должен вернуть значение 0

Пример обращения.

Цепляем скрипт и выполняем функцию:

include "modules/parcer.php";

$URL = url_take(http://letitbit.net/download/67860.6efc8fcc324669a4b55e3c5317d5/popov0002.jpg.html);

?>

Вот пример: http://exnews.org/direct_download.html только там на летитбит не работает.

Оплата после завершения работы.

13 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
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