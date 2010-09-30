Доработки на WebAsyst

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно добавить несколько форм для товаров убрать карзину.В Статусе заказа добавить несколько полей в админки дополнительную инфу добавлять для статуса заказов.Формы прекрепляю.Подробности с человеком который работал уже с системой.

13 лет назад
taiwan1987
Олег 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад