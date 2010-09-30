Нужен скрипт для Вк для массового добавления людей в группу, добавления людей из других групп, также отклонение приглашений. Сразу указывайте цену!
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Поправпи сделать в скрипте задача в приложение
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