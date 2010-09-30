Скрипт для Вконтакте

Веб-программированиеЗакрытнет заявок123 просмотра
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Нужен скрипт для Вк для массового добавления людей в группу, добавления людей из других групп, также отклонение приглашений.

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13 лет назад
biatlon2
Данила 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва