Сделать калькулятор ОСАГО на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Необходим калькулятор. Суть - пользователь выбирает набор характеристик, и ему выдают фиксированную стоимость услуги.

Остальное при обсуждении.

13 лет назад
Demien2010
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
iprophet7
Максим 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$10
1 день