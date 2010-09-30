Скрипт контекстной рекламы

Веб-программированиеЗакрытнет заявок96 просмотров
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Скрипт контекстной рекламы ,подгружает следующие данные :высота ,ширина,вертикальный,горизонтальный, цвет фона ,цвет title,цвет текста .

ICQ 582556497

13 лет назад
freeuser
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад