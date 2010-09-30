Разработка приложения для facebook

Аплоадер должен уметь: 0) Сохранять картинки в JPG 1) Конвертировать на лету BMP, GIF, PNG в JPG 2) Уменьшать картинки до установленных максимумов по высоте и ширине в пикселях 3) Во время загрузки скрипт должен показывать процесс загрузки файла ...