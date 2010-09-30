Опрос на сайте

Требуется создать Парсер картинок с сайта, которые их аккуратно спарсит с сайта и разложит в 2 папки /normal и /small. Оставляйте свои цены и предложения тут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте необходимо сделать опрос. CMS webAsyst! Оплата $10 по факту. Подробное т.з. на почту.
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