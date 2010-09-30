Разработка небольшого скрипта

Веб-программированиеЗавершен9 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка небольшого скрипта. Подробности в ТЗ.

От вас:

1. Цена

2. Сроки

3. Среда исполнения (преимущество JavaScript)

13 лет назад
RexWorks
Saramin Ivan 
57 летСША
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
aquaweb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Крайне положительный опыт сотрудничества в разработке приложения на JavaScript: работа выполнена быстро, профессионально и чётко по ТЗ.
Очень приятный заказчик. Четкое задание, легкое общение, моментальная оплата. Остался только рад сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Каталог предприятий (Joomla 1,5)

    Нужно установить и настроить на работающем сайте компонент каталога предприятий. Нужно нечто похожее на http://stroyka.by/ Рубрика &gt; Подрубрика &gt; Карточка компании При этом должен быть реализован поиск по всем разделам сайта сейчас стоит sobi2... От вас: цена, название каталога, функционал, ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны два скрипта по созданию и ред. sql базы

    Большой + если вы знакомы с expression engines, но если не знакомы тоже не беда. Нужно два скрипта, один должен создавать записи в базе для каждого файла из заданной папки. Второй скрипт редактировать ключевых слов в базе ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо написать одну страницу на ASP.NET MVC

    1 страница Есть список людей, по каждому человеку 1. Имя 2. Фамилия 3. Отчество 4. Телефон 5. Год рождения Кнопки добавить, удалить, редактировать Есть возможность дальнейшего сотрудничества. Хотелось бы ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер CSV

    Есть прайс лист в Excel, нужна возможность загружать его на сайт, на сайте вывод данных из этого файла в html таблицу. В файле один лист, несколько строчек. Могу прислать пример. Доступ, к загрузке файла по паролю.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Регулярное выражение для javascript

    Требуется составить регулярное выражение для ява-скрипт, проверяющее, что заданная переменная param не содержит никаких символов кроме a-zA-Z0-9&amp;-_.%:+/=?# (эти симовлы могут и отсутствовать). Если же param содержит хотя бы один другой символ, возвращается null или пустая ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание и программирование сайта

    Суть проекта:уникальный, масштабный проект( каталог с панелью администрирования). Требования: - сайт должен совместно работать с Excel(выгрузка и подгрузка данных) С каталогом должен быть связан форум ( но при этом безопасность должна быть обеспечена). - SEO или поисковая ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дороботка сайта обменника на joomla

    Есть сайт wmu.dp точка ua был создан на быструю руку интересуют все компоненты и модули на тему обмен webmoney. Другими словами, нужна доработка существующего сайта, в плане программном. Рассмотрим все предложения. ICQ 8981323 или ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад