Регулярное выражение для javascript

Требуется составить регулярное выражение для ява-скрипт, проверяющее, что заданная переменная param не содержит никаких символов кроме

a-zA-Z0-9&-_.%:+/=?#

(эти симовлы могут и отсутствовать). Если же param содержит хотя бы один другой символ, возвращается null или пустая строка; если param содержит только символы из этого набора, возвращается исходное значение.

Т.е. нужно написать формулу

checked_param = регулярное_выражение(param)

при этом checked_param будет равен null (или пустой строке) если param содержит запрещенные символы и равен param, если запрещенных символов нет.