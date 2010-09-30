Необходимо создать одну страницу на Php+mysql

Веб-программированиеЗавершен8 заявок287 просмотров
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PHPMySQL
13 лет назад
BarDocamar
Петров 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
amelkov-andrew
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Сделал все очень качественно и в срок. Я всем доволен. Рекомендую.
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