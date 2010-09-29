"Отремонтировать" сайт

Сайт на самописном движке. После того как был установлен код с тизера, перестала работать функция "разместить статью" в разделе каталог статей. Вернее статья размещается, но текст весь слитно, без абзацев и не грузится картинка, пишет "Ошибка, невозможно загрузить картинку". На моем компьютере и компьютерах некоторых пользователей вот такая картина (пишут жалобы), а на некоторых других компьютерах все работает нормально. Не пойму в чем причина. Просьба зайти на хост и покопаться в коде, кроме этого код с тизера как бы тоже не работает. Тизерблоки показывает, но начислений на счет никаких не идет, хотя раньше начисления шли (даже с маленькой посещаемостью). Планирую для начала убрать тизер-код и посмотреть - может работа сайта наладится, если нет, покопаться в коде текстового редактора каталога статей. Есть исходники сайта если надо. Кто сможет это сделать, предлагайте цену. Сайт http://planetadruzey.com/articles/article.php