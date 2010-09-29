Внесение изменений на сайт ( Битрикс)

Есть задачи на Host***CMS, на сайте этой системы есть исчерпывающие доки, кто не знаком. Система основывается на модификациях XSL-шаблонов, нужно хотя бы поверхностное знание этого языка, или решимость в кратчайшие сроки его освоить :) При успешном ...
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Необходимо внести следующие изменения в сайт www.corpfashion.ru (сайт работает на платформе Битрикс ):
1) Панель «Быстрая навигация» не сворачивается, когда от неё отводишь курсор
2) На странице новости «Новое предложение» (http://www.corpfashion.ru/news/detail.php?ID=3766) не отображаются присоединённые изображения.
3) На странице новости «Новое предложение» (http://www.corpfashion.ru/news/detail.php?ID=3766) присутствует ссылка, ведущая на «каталог тканей» (http://www.corpfashion.ru/cat/section.php?IBLOCK_ID=42&SECTION_ID=303). Согласно карте сайта этот каталог размещён на вкладке «Наши работы» (http://www.corpfashion.ru/cat/), однако в левом столбце навигации ссылка для перехода в каталог тканей отсутствует, т.е. в него можно попасть только через ссылку в новости. Нужно внести ссылку на «каталог тканей» в левый столбец навигации, на вкладке «Наши работы»
4) На странице «Новости» (http://www.corpfashion.ru/news/) заголовки новостей стоят слишком далеко от текста самой новости, а вот расстояние между новостями слишком мало. Необходимо увеличить расстояние между новостями (имеющимися и вновь добавленными) и уменьшить расстояние между заголовком новости и её текстом.
5) На странице «Наши работы» (http://www.corpfashion.ru/cat/) кликабельны только названия разделов, а фотографии – статичны. Надо добавить возможность входа в разделы каталога по щелчку на фотографии, а не только на заголовки.
6) Раздел «Наши работы Галстуки и шейные платки» (http://www.corpfashion.ru/cat/section.php?IBLOCK_ID=42&SECTION_ID=230) необходимо разбить на три подраздела: «Галстуки», «Шейные платки», «Комплекты» и соответствующим образом разместить товары в этих подразделах
7) В разделе «Товары и услуги Одежда для сотрудников офиса» (http://www.corpfashion.ru/service/office.php) нужно разместить ссылки отдельно на галстуки, платки и комплекты, согласно изменениям из пункта 6 данного письма
8) В раздел «Товары и услуги Текстильные бизнес-сувениры» (http://www.corpfashion.ru/service/suvenir.php) надо добавить два подраздела «Запонки и зажимы» и «Упаковка» и соответствующим образом разместить товары в этих подразделах
9) На страничке «Наши работы» (http://www.corpfashion.ru/cat/) отсутствует ссылка на раздел каталога «Запонки и зажимы», присутствующая в левом столбце навигации. Её нужно добавить.
10) На страничке «Наши работы» (http://www.corpfashion.ru/cat/) надо создать ссылку на раздел каталога «Упаковка» и добавить её в левом столбце навигации.
11) Убрать страничку и пункт из левого столбца навигации "Скачать прайс-лист" (http://www.corpfashion.ru/price/)
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