Для PHP профессионалов - написать скрипт.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать аналог!

Купил бы у продавца, но там увы нема... :) Поэтому нужно написать с нуля!

Нужно как можно быстрее сделать!!

PHP
13 лет назад
av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад