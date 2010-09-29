Для PHP профессионалов - написать скрипт.

Есть задачи на Host***CMS, на сайте этой системы есть исчерпывающие доки, кто не знаком. Система основывается на модификациях XSL-шаблонов, нужно хотя бы поверхностное знание этого языка, или решимость в кратчайшие сроки его освоить :) При успешном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать аналог!
Купил бы у продавца, но там увы нема... :) Поэтому нужно написать с нуля!
Нужно как можно быстрее сделать!!
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