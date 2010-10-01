Изменение формирования запроса в платежной системе

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть платежный гейтвей который используется для оформления заказов интернет магазина, в связи с тем что банк меняет систему формирования запроса к банку с post/get на xml возникла необходимость перепрограмировать гейтвей согласно новым требованиям банка

язык php, база mysql, документация по api имеется

дело достаточно срочное поэтому требуется начать как можно быстрее, варианты буду свободен на следующей неделе не подходят

оплата webmoney или paypal

13 лет назад
Krapan
Андрей 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
NetSolutions
Моисеенко 
34 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Очень ответственный програмист с большим опытом и умением разбираться в чужом коде, разобрался в сложном проекте за 3 часа, результатом работы доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, почти всегда онлайн - это большой плюс
Отличный заказчик, приятно работать вместе. Рекомендую!