Изменение формирования запроса в платежной системе

Есть платежный гейтвей который используется для оформления заказов интернет магазина, в связи с тем что банк меняет систему формирования запроса к банку с post/get на xml возникла необходимость перепрограмировать гейтвей согласно новым требованиям банка

язык php, база mysql, документация по api имеется

дело достаточно срочное поэтому требуется начать как можно быстрее, варианты буду свободен на следующей неделе не подходят

оплата webmoney или paypal