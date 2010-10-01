Уважаемые, нужно сделать платный файловый архив на DLE 9.0 ( как модуль ). С платежом или через смс( почти готовый скрипт оплаты через smsdostup.ru предоставлю, что крутился у меня сейчас и расскажу принцип работы), или ...
Изменение формирования запроса в платежной системе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть платежный гейтвей который используется для оформления заказов интернет магазина, в связи с тем что банк меняет систему формирования запроса к банку с post/get на xml возникла необходимость перепрограмировать гейтвей согласно новым требованиям банка
язык php, база mysql, документация по api имеется
дело достаточно срочное поэтому требуется начать как можно быстрее, варианты буду свободен на следующей неделе не подходят
оплата webmoney или paypal
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