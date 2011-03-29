NetSolutions

Моисеенко NetSolutions

 
34 годаЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Делаю сайты любой сложности. Опыт 7 лет.

* Разработка сайтов от визитки до порталов и соц.сетей.

* Вёрстка макетов, валидность.

* Опыт 7 лет.

* Навыки:

PHP(+OOP)

MVC

MySQL

ORACLE

JavaScript(+jQuery, ExtJS)

AJAX

XML

XSLT

JSON

OpenSSL, SSL

(x)HTML

CSS

Photoshop

Платёжные системы (кредитки, paypal, webmoney, банки)

FBML

Google Maps API

* Опыт работы с готовыми CMS:

HostCMS

Joomla

* Для больших проектов, использую Yii Framework

* Работаю только по рабочим дням.

* Проекты свыше 150$, только с предоплатой 30%!!!!

PHPJavascriptMySQLOracleHTMLCSSJoomlajQueryAjaxYiiPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
avansare
42 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
0 баллов
12 лет назад
Доработать сайт на Codeigniter
Крайне не доволен сотрудничеством
Покрайней мере мне, не удалось сработаться с данным заказчиком.
Ответный отзыв
Almere
33 годаКиргизия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Исправление блока
Отличный человек! Слов не хвотает...Долго искал человека, который сможет исправить эту ошибку, но все разводили руками. Вадим исправил это в течении часа, за скромную сумму. Впредь буду работать только с этим человеком. Спасибо Вам огромное!
Blinter
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
0 баллов
13 лет назад
Диз 1 страницы, верстка и немного jquery
Промурыжил меня пару часов постепенной сдачей. то форму не нарисовал, то то забыл, то сё... то тут не нажимается. при том что примеры были даны четкие, ясные и понятные, и задачу он понял. апофеозом стал бекграунд в виде воллпейпера весом в мегабайт. и нерабочий сабмит формы. в итоге самому пришлось запиливать художество под себя с матюками. подарил парню 30 баксов Вадим, если тебя завалили заказами, не надо брать все подряд. делай одно, но хорошо, и люди к тебе потянутся. --------- ты сам то все тестировал? у тебя форма не рабочая в дизе, и бекграунд на мег. а я об этом узнаю после перевода денег, заметь.
Увы некомпетентный заказчик. При завершении работы я 10 раз переспросил всё ли так как надо. 2 дня отмолчал и написал тут отрицательный отзыв. При этом пояснение в перечислении было "tnx 4 diz". Не слишком ли глупо? Когда реально видели всю работу, и я спросил всё ли как надо? Раздувать тему не буду, захочешь убрать отзывы, пиши, нет - пусть остаются. + обрати внимание, мои клиенты довольны + посмотри рейтинг, врятли это я такой плохой, учитывая что ты почти 4 года тут, а я 7 месяцев.
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Доработки по сайту
Отличный, грамотный специалист, настоящий профессионал своего дела! Надеюсь поработать с ним еще и вам рекомендую!
Отлчиный заказчик, приятный в общении, всегда на связи. Своевременная оплата. Советую!
Ответный отзыв
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Внести изменения в js и вёрстку
Работа была выполнена полностью.
Постоянно на связи, своевременная и быстрая оплата. Приятно работать.
Ответный отзыв
Веб-программирование
15 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
4 отзыва(-1)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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1 отзыв
от $300
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 15 дней
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нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
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нет отзывов
от $100
от 2 дней
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