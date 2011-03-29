Моисеенко NetSolutionsNetSolutions
34 годаЛатвия/Рига
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Делаю сайты любой сложности. Опыт 7 лет.
* Разработка сайтов от визитки до порталов и соц.сетей.
* Вёрстка макетов, валидность.
* Опыт 7 лет.
* Навыки:
PHP(+OOP)
MVC
MySQL
ORACLE
JavaScript(+jQuery, ExtJS)
AJAX
XML
XSLT
JSON
OpenSSL, SSL
(x)HTML
CSS
Photoshop
Платёжные системы (кредитки, paypal, webmoney, банки)
FBML
Google Maps API
* Опыт работы с готовыми CMS:
HostCMS
Joomla
* Для больших проектов, использую Yii Framework
* Работаю только по рабочим дням.
* Проекты свыше 150$, только с предоплатой 30%!!!!
Портфолио
- Без названия138 просмотров
- Генерация отчётов191 просмотр
- Pub124 просмотра
- Microsoft140 просмотров
- Nippon130 просмотров
- Domina105 просмотров
- Domina116 просмотров
- Naudas Lietas110 просмотров
- Valentin Diena126 просмотров
- MOMENT107 просмотров
- FIAT152 просмотра
- ALFA ROMEO147 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
0 баллов
12 лет назад
Крайне не доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
Покрайней мере мне, не удалось сработаться с данным заказчиком.
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличный человек! Слов не хвотает...Долго искал человека, который сможет исправить эту ошибку, но все разводили руками. Вадим исправил это в течении часа, за скромную сумму. Впредь буду работать только с этим человеком. Спасибо Вам огромное!
$30
0 баллов
13 лет назад
Промурыжил меня пару часов постепенной сдачей. то форму не нарисовал, то то забыл, то сё... то тут не нажимается. при том что примеры были даны четкие, ясные и понятные, и задачу он понял. апофеозом стал бекграунд в виде воллпейпера весом в мегабайт. и нерабочий сабмит формы. в итоге самому пришлось запиливать художество под себя с матюками. подарил парню 30 баксов Вадим, если тебя завалили заказами, не надо брать все подряд. делай одно, но хорошо, и люди к тебе потянутся. --------- ты сам то все тестировал? у тебя форма не рабочая в дизе, и бекграунд на мег. а я об этом узнаю после перевода денег, заметь.
Ответный отзыв
Увы некомпетентный заказчик. При завершении работы я 10 раз переспросил всё ли так как надо. 2 дня отмолчал и написал тут отрицательный отзыв. При этом пояснение в перечислении было "tnx 4 diz". Не слишком ли глупо? Когда реально видели всю работу, и я спросил всё ли как надо? Раздувать тему не буду, захочешь убрать отзывы, пиши, нет - пусть остаются. + обрати внимание, мои клиенты довольны + посмотри рейтинг, врятли это я такой плохой, учитывая что ты почти 4 года тут, а я 7 месяцев.
$15
10 баллов
13 лет назад
Отличный, грамотный специалист, настоящий профессионал своего дела! Надеюсь поработать с ним еще и вам рекомендую!
Ответный отзыв
Отлчиный заказчик, приятный в общении, всегда на связи. Своевременная оплата. Советую!
$100
10 баллов
13 лет назад
Работа была выполнена полностью.
Ответный отзыв
Постоянно на связи, своевременная и быстрая оплата. Приятно работать.
Веб-программирование
15 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
4 отзыва(-1)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 15 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга