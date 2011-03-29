Промурыжил меня пару часов постепенной сдачей. то форму не нарисовал, то то забыл, то сё... то тут не нажимается. при том что примеры были даны четкие, ясные и понятные, и задачу он понял. апофеозом стал бекграунд в виде воллпейпера весом в мегабайт. и нерабочий сабмит формы. в итоге самому пришлось запиливать художество под себя с матюками. подарил парню 30 баксов Вадим, если тебя завалили заказами, не надо брать все подряд. делай одно, но хорошо, и люди к тебе потянутся. --------- ты сам то все тестировал? у тебя форма не рабочая в дизе, и бекграунд на мег. а я об этом узнаю после перевода денег, заметь.