Очень плохо, когда попадаются такие люди. своими действиями они всё делают для того, чтобы окончательно испортить впечатление о заказчиках в целом. за проект брался, что называется, с чистым сердцем. после уточнения всех деталей, разговор закончился так: я: Значит, могу приступать? :) з: Да) Сколько времени Вам необходимо? я: Да должно хватить, сколько заявили з: Окей. Жду. что являлось уже по сути заключённым контрактом. про то, что подобные разговоры велись и со всеми остальными исполнителями, не говорилось ни слова. менее, чем через 1.5 часа, я отписался о законченной работе и дал ссылку на готовый вариант. после чего этот “человек” на связь более не выходил. я понимаю, что не все могут и хотят ценить время. если бы прозвучала фраза «ты один из исполнителей», я бы сразу попрощался, т. к. ценю и своё, и чужое время (которое уж точно не нужно тратить впустую). некоторым я помогаю прямо в заявке (тем более, что это не потребует 1.5 часов моего времени), и никаких обид, если не заплатят, в данном случае быть не может: это мой выбор и я за него несу ответственность. а заказчику публично пожелаю то, что написал ему по внутренней почте: желаю, чтобы дети также поступили с Вами в старости