Приветствую. Имеется VDS с CentOS 5 + CPanle/WHM . Необходимо установить и грамотно настроить nginx , на правильную и корректную работу.
- Системное администрирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходим PHP скрипт, который будет подключаться к удалённому FTP серверу , забирать определённую (указанную в конфиге скрипта) папку со всеми вложенными папками и файлами, сжимать в архив и отправлять на другой ...Закрыт13 лет назад
- $15
Нужно разработать скрипт, с помощью можно привязать скрипт, типа : К определённому домену (***.ru) , если ксприт попробую запустить на другом домене, то получат ошибку. Важна ...Завершен14 лет назад
Необходимо разработать модуль турниров и команд для DLE 9.2. - Любой юзер может создать команду - Любой юзер может вступить в команду (капитан, создавший комануд должен подтвердить запрос) ...Закрыт14 лет назад
- $10
Нужен PHP скрипт, который будет подключаться к заданному FTP , открывать определённый файл , возможность редактировать его и сокранять. Пример скрипта: http://cs-load.ru/chek.php , но данный скрипт работает только с файлами, которые находятся в той-же ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Нужен скрипт, который будет брать определённый папки с одного FTP сервера , зажимать их в zip архив и отправлять на другой FTP сервер. Скрипт буду ставить под cron.Закрыт14 лет назад
- $100
Необходимо разработать модуль турниров и команд для DLE 9.2. - Любой юзер может создать команду - Любой юзер может вступить в команду (капитан, создавший комануд должен подтвердить запрос) - Очки ...Закрыт14 лет назад
- $10
Необходимо разработать баннер для игрового сайта, который будет использован для привлечение посетителей на сайт. Размер баннера: 468x60 пикселей , анимация обязательна , желательно выполнить работу во Flash редакторе.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Нужно расширить правый блок на сайте cs-load.ru.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
Нужно разработать баннер 468*60 и баннер 88*31. Так-же нужно разработать логотип для сайта игровой тематики.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен модуль серверов, как тут: http://megatron.nu/ Точнее блок "игровые сервера". - Добавление серверов в блок, через админпанель - Удаление серверов из блока, через админпанель - Добавлять может только гл.админ - ...Закрыт14 лет назад
- $10
Здраствуйте. Нужно проставить фильтрацию данных в 2 файлах (в первом 6 полей , во втором 1 поле) . Работа должна быть выполнена в php. Скрипты дам в приват.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть код, вида: Небходимо зашифровать в javascript, что бы не было доступно прямым просмотром.Прочее3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Здраствуйте. Необходимо разработать модуль мониторинга игровых серверов для CMS Datalife Engine. Пример модуля можно просмотреть по ссылке: my-servers.ru/servers . Данный модуль уже долгое время находится в паблике и естественно имеет множество багов и ...Закрыт14 лет назад