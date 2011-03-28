Almere

Андрей Кушманин Almere

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Бекап файлов FTP (PHP скрипт)

    Здравствуйте. Необходим PHP скрипт, который будет подключаться к удалённому FTP серверу , забирать определённую (указанную в конфиге скрипта) папку со всеми вложенными папками и файлами, сжимать в архив и отправлять на другой ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Привязка JavaScript к домену

    $15

    Нужно разработать скрипт, с помощью можно привязать скрипт, типа : К определённому домену (***.ru) , если ксприт попробую запустить на другом домене, то получат ошибку. Важна ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редактирование файла на ftp средствами php

    $10

    Нужен PHP скрипт, который будет подключаться к заданному FTP , открывать определённый файл , возможность редактировать его и сокранять. Пример скрипта: http://cs-load.ru/chek.php , но данный скрипт работает только с файлами, которые находятся в той-же ...

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Автобекап данных php

    $15

    Нужен скрипт, который будет брать определённый папки с одного FTP сервера , зажимать их в zip архив и отправлять на другой FTP сервер. Скрипт буду ставить под cron.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль турниров DLE 9.2

    $100

    Необходимо разработать модуль турниров и команд для DLE 9.2. - Любой юзер может создать команду - Любой юзер может вступить в команду (капитан, создавший комануд должен подтвердить запрос) - Очки ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 468x60

    $10

    Необходимо разработать баннер для игрового сайта, который будет использован для привлечение посетителей на сайт. Размер баннера: 468x60 пикселей , анимация обязательна , желательно выполнить работу во Flash редакторе.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип + баннер

    $20

    Нужно разработать баннер 468*60 и баннер 88*31. Так-же нужно разработать логотип для сайта игровой тематики.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Модуль серверов

    Нужен модуль серверов, как тут: http://megatron.nu/ Точнее блок "игровые сервера". - Добавление серверов в блок, через админпанель - Удаление серверов из блока, через админпанель - Добавлять может только гл.админ - ...

    CSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фильтрация данных

    $10

    Здраствуйте. Нужно проставить фильтрацию данных в 2 файлах (в первом 6 полей , во втором 1 поле) . Работа должна быть выполнена в php. Скрипты дам в приват.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шифр HTML

    Есть код, вида: Небходимо зашифровать в javascript, что бы не было доступно прямым просмотром.

    HTMLJavaScript
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка мониторинга игровых серверов (DLE)

    $50

    Здраствуйте. Необходимо разработать модуль мониторинга игровых серверов для CMS Datalife Engine. Пример модуля можно просмотреть по ссылке: my-servers.ru/servers . Данный модуль уже долгое время находится в паблике и естественно имеет множество багов и ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

webx3mal
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Редактирование файла на ftp средствами php
PHP
все ок
Всё сделал отлично, с первого раза. Проффесионал своего дела.
Ответный отзыв
andi
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
0 баллов
14 лет назад
Редактирование файла на ftp средствами php
PHP
Очень плохо, когда попадаются такие люди. своими действиями они всё делают для того, чтобы окончательно испортить впечатление о заказчиках в целом. за проект брался, что называется, с чистым сердцем. после уточнения всех деталей, разговор закончился так: я: Значит, могу приступать? :) з: Да) Сколько времени Вам необходимо? я: Да должно хватить, сколько заявили з: Окей. Жду. что являлось уже по сути заключённым контрактом. про то, что подобные разговоры велись и со всеми остальными исполнителями, не говорилось ни слова. менее, чем через 1.5 часа, я отписался о законченной работе и дал ссылку на готовый вариант. после чего этот “человек” на связь более не выходил. я понимаю, что не все могут и хотят ценить время. если бы прозвучала фраза «ты один из исполнителей», я бы сразу попрощался, т. к. ценю и своё, и чужое время (которое уж точно не нужно тратить впустую). некоторым я помогаю прямо в заявке (тем более, что это не потребует 1.5 часов моего времени), и никаких обид, если не заплатят, в данном случае быть не может: это мой выбор и я за него несу ответственность. а заказчику публично пожелаю то, что написал ему по внутренней почте: желаю, чтобы дети также поступили с Вами в старости
Habs_ART
Хаблат 
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
70 отзывов
$20
7 баллов
14 лет назад
Логотип + баннер
Хорошо, но не до конца сформулированная задача, тонкости которой открылись лишь впоследствии в дальнейшем общении
Работу выполнил своевременно, но результатом не удовлетворилён.
Ответный отзыв
Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Баннер 468x60
Отличный заказчик - четкое ТЗ и моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заказ был выполнен очень быстро и качественно. Благодарен. В будуйщем буду неоднократно сотрудничать.
Ответный отзыв