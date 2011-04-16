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Денис Головченко
webx3mal
webx3mal
36 лет
Украина
/
Сумы
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей Кушманин
Almere
33 года
Киргизия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
(-1)
$5
10 баллов
13 лет назад
Редактирование файла на ftp средствами php
Всё сделал отлично, с первого раза. Проффесионал своего дела.
все ок
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Отзывы заказчиков
1
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