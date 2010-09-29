Сделать чат.

Требуется спрограммировать и разместить на хостинге сайт который будет обрабатывать заявки пользователей, отсылая письма с заявками на указанную почту. К сайту есть тз и верстка. Необходимо сначала разместить готовый сайт на вашей тестовой площадке, для ...
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Для сайта на wordpress надо написать чат, который повторял бы по внешнему виду и по функционалу чат на сайте www.kongregate.com
Ссылка для примера: http://www.kongregate.com/games/robotJAM/gone-to-the-dogs (вкладка чат в правой колонке)
И доп. фичи до кучи.
1. Чат должен быть доступен и зарегистрированным пользователям и не зарегистрированным.
2. Если пользователь зарегистрирован, то в чат он входит автоматически, войдя в свою buddypress–учетку
3. Если пользователь не зарегистрирован, то ему предлагается ввести любой ник, кроме тех, что есть в списке зарегистрированных пользователей и тех, кто уже находится в чате.
4. Если зарегистрированный нажимает «выйти из чата», то это не означает выход из учетки.
5. Для «вышедшего из чата, но не вышедшего из учетки пользователя» обратный вход осуществляется с помощью кнопки «войти в чат»
6. Чат должен быть доступен на главной странице сайта. Здесь мо должен занимать две из трех колонок вордпресса.
7. Чат должен быть доступен на странице с игрой. Здесь он должен занимать одну из трех колонок вордпресса.
8. На странице сайта и на странице с игрой информация и сообщения в чате должны быть одинаковыми, то есть чат должен быть сквозным.
9. Все элементы в чате должны быть минимально-адекватными по размеру.
10. Лучше во всем ориентироваться на Kongregate.
Бюджет обсуждаем.
Опытным специалистам – адекватная оплата труда.
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