Программирование сайта для обработки онлайн заявок

Вывод новостей на главную и новостную страницу.Все установлено и работает по умолчанию, необходимо "оформить" вывод новостей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется спрограммировать и разместить на хостинге сайт который будет обрабатывать заявки пользователей, отсылая письма с заявками на указанную почту. К сайту есть тз и верстка. Необходимо сначала разместить готовый сайт на вашей тестовой площадке, для того что бы мой верстальщик смог доработать его наполнение и верстку, а потом разместить на моем хостинге.
Сайт простой 10 страничный, из сложностей только 2 разных блока онлайн заявок.
От вас предложение с ценой и сроками. При качественно выполненной работе постоянное и долгосрочное сотрудничество.
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