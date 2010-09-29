Программирование сайта для обработки онлайн заявок

Требуется спрограммировать и разместить на хостинге сайт который будет обрабатывать заявки пользователей, отсылая письма с заявками на указанную почту. К сайту есть тз и верстка. Необходимо сначала разместить готовый сайт на вашей тестовой площадке, для того что бы мой верстальщик смог доработать его наполнение и верстку, а потом разместить на моем хостинге.

Сайт простой 10 страничный, из сложностей только 2 разных блока онлайн заявок.

От вас предложение с ценой и сроками. При качественно выполненной работе постоянное и долгосрочное сотрудничество.