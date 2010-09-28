Внести изменения в скрипт php

Здравствуйте дорогие коллеги! Ищу перво классного специалиста с области работы с WP CMS. Нужно доделать Кинопроект на этой КМС до совершенства. Нужно сделать: -Что бы можно было вносить в Тэговую странницу информацию, на пример вот у нас страница ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт, парсит английское ключевое слово, потом собирает сниппеты гугла по слову и добавляет пост в вордпресс через xmlrpc.
Нужно изменить: 1) сбор ключевиков с прямого эфира яндекса http://stat.yandex.ru/queries/last20.xml
2) постинг в другой движок блога, xmlrpc - metaweblog API
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