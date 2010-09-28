Создание экшна для Photoshop

Требуется автоматизировать процесс обработки фотографий.

Для реализации задачи необходимо сделать:

экшн для Photoshop либо скрипт (VB) для Corel PhotoPaint либо плагин для Batch обработки в ACDSee либо предложить другое решение.

Скрипт/приложение должно работать с форматами jpg, png, tiff, bmp. Желательно и psd.

Техзадание вкратце:

1) обработка изображений пакетно. т.е. указываем папку откуда брать фотки и указываем куда сохранять модифицированные.

2) Регулируемые параметры скрипта:

насыщенность, яркость, контрастность

обрезка изображения (сколько пикселей с каждой стороны обрезать)

сдвиг Red канала по XY, сдвиг Blue канала по XY (должно работать и в плюс и в минус по координатам)

сдвиг Magenta и сдвиг Cyan каналов в режиме CMYK

ну вот собсно и все.

как должен работать скрипт (на примере Photoshop):

1) появляется окно браузера фотошопа, в котором выбираем папку-жертву.

затем задаем папку назначения

2) затем указываем насколько подымаем/опускаем яркость, контрастность, насыщенность

3) затем окошко со смещениями каналов. нажимаем старт и все...