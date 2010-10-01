Необходимо сделать flash-карту или ее аналог, как это сделано на яндекс-картах (не знаю технологию). Сами карты (готовые) есть в кривых и, соответственно, в картинках. При этом, карта должна быть защищена от копирования, редактирования и защищена копирайтами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на работающем сайте создать 2 дополнительных раздела: отзывы и статьи, для внесения текстов, подобно новостному блоку.
По сложности уже определяли со специалистом, бюджет предложен, ждем ваших предложений.
как можно скорее. выбранному специалисту дам доступ к сайту для ознакомления с кодом.
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