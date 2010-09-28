Задача для программиста PHP, Kohana

$300
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки190 просмотров
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Что есть:

Недописанная система (нужно дописать порядка 15-20% функционала и исправить найденные баги)

Есть подробное ТЗ, список открытых тикетов, работающий код.

Требуется:

Система биллинга для сайта услуг (близкая к упрощенному биллингу хостинга или регистратора)

Кого ищем:

Опытного программиста с опытом: PHP, Kohana framework, MVC для окончания проекта и последующей поддержки/доработки.

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PHP
13 лет назад
edmin
63 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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