Задача для программиста PHP, Kohana

Требуется ПО для для проверки сводной информации по сайту использование AJAX данные должны получаться через API интерфейсы -количество страниц на сайте - страниц в индексе яндекса - страниц в индексе гугла - тИЦ - PR - беки по Яндекс.Вебмастер - окончание регистрации домена - наличие ...
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Что есть:
Недописанная система (нужно дописать порядка 15-20% функционала и исправить найденные баги)
Есть подробное ТЗ, список открытых тикетов, работающий код.
Требуется:
Система биллинга для сайта услуг (близкая к упрощенному биллингу хостинга или регистратора)
Кого ищем:
Опытного программиста с опытом: PHP, Kohana framework, MVC для окончания проекта и последующей поддержки/доработки.
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