Разработка портала на PHP

$2500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки218 просмотров
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Нужна команда программистов для разработки портала серверного оборудования на базе открытых CMS. Работа в офисе в Москве.

Требования:

1. Опыт разработки сайтов под Apache

2. Знания MySQl

3. Опыт работы с PHP

4. Опыт верстки xhtml, css и т.д.

Рассматриваются как отдельные кандидаты, так и команды, в конмплексе удовлетворяющие запросам. Приветствуется наличие партфолио. Разработка портала разбита на части. Подробности по телефону. Порядок оплаты обсуждается в зависимости от сроков и планов реализации проекта. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Звонить +7(916)5720825, Владимир

PHP
13 лет назад
VipItTesting
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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