Разработка портала на PHP

Нужна команда программистов для разработки портала серверного оборудования на базе открытых CMS. Работа в офисе в Москве.

Требования:

1. Опыт разработки сайтов под Apache

2. Знания MySQl

3. Опыт работы с PHP

4. Опыт верстки xhtml, css и т.д.

Рассматриваются как отдельные кандидаты, так и команды, в конмплексе удовлетворяющие запросам. Приветствуется наличие партфолио. Разработка портала разбита на части. Подробности по телефону. Порядок оплаты обсуждается в зависимости от сроков и планов реализации проекта. Возможно дальнейшее сотрудничество.

Звонить +7(916)5720825, Владимир