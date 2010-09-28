Рейтинг на сайт (ТОП-лист)

Необходимо вставить на сайт miphone.ru обычный каталог с подкатегориями. Срок - один день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рейтинг на сайт, как на примере:
Каталог мебельных сайтов Украины http://www.teplostyle.com.ua/top/
Еще пример:
http://furniture.biz.ua/top/ (http://www.aardvarktopsitesphp.com/)
Дополнительные возможности и "фишки" приветствуются и поощряются.
Сконфигурировать, настроить, установить. Вписать в цвет и дизайн сайта www.effectstyle.com.ua
Основная цель - прямые ссылки на www.effectstyle.com.ua. (наращивание ссылочной массы)
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