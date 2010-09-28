Требуется скрипт php перенаправления HTTP_REFERER

Веб-программированиеЗавершен5 заявок165 просмотров
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Требуется скрипт перенаправления в зависимости от HTTP_REFERER.

существует сайт с индексной страницей index.php

нужно вставить условие, чтобы при заданном HTTP_REFERER происходило перенаправление на другой сайт(и реферер соотвественно должен стать уже новый), а во всех остальных случаях продолжала бы открываться индексная страница

PHP
13 лет назад
mansurvip
Арутюн 
35 летРоссия
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Был
13 лет назад
4 отзыва
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2makaveli2
Владимир 
32 годаРоссия
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13 лет назад
$1
1 день
Сделал быстро. Молодец
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