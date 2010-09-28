Требуется скрипт php перенаправления HTTP_REFERER

Запустили рекламную компанию ЯндексюДирект на сайте spafitstyle.ru (сайт предлагает оборудование для фитнесс-клубов), и возникла проблема: Для рекламы необходимы прямые адреса ссылок на типы оборудования (типы оборудования можно посмотреть здесь spafitstyle.ru/equipment, например, "кардиооборудование", "мебель для раздевалок" и ...
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Требуется скрипт перенаправления в зависимости от HTTP_REFERER.
существует сайт с индексной страницей index.php
нужно вставить условие, чтобы при заданном HTTP_REFERER происходило перенаправление на другой сайт(и реферер соотвественно должен стать уже новый), а во всех остальных случаях продолжала бы открываться индексная страница
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