Доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Есть сайт autopublic.ru, его надо доработать и повесить на Joomla/

Подробное тз прикрепил.

13 лет назад
sergeyvl
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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