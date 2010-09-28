Доработать сайт

Для сайта нужно разработать 2 поиска: 1)по страницам сайта (просто текстам, не модулям) и новостям. Повесить на все страницы сайта в правую колонку формочку (любую, раскрасим сами) для ввода запроса. И, соответственно, страницу отображения результатов. ...