Форма для заказа обедов

Мне часто бывает нужно отслеживать комплектуху на различных площадках и досках объявлений. Хотелось бы найти человека который мне с этим поможет и запрограммирует не сильно хитрую, но сильно полезную систему, которая будет делать за меня то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать форму заказа:
Необходимые изменения:
1 Комплексные обеды: ниже три вида комплексных обедов (Название у них будут №1, №2, №3, количество, цена) пример в прикреплённом файле (по пунктам (на любое количество пунктов))
2 Салаты (ниже одно наименование салата с составом, количество, цена как в примере) вес будет вписываться как в примере в прикреплённом файле.
3 Выпечка (одно наименование пирожков, количество, цена) вес будет вписываться как в примере в прикреплённом файле.
4 Итог: выводит окончательную сумму заказа
Поля (наименование, цена) заполняться должны через админку с возможностью заполнения на две недели вперёд. В админке должна быть «функция проверки» на заполнение всех нужных нам полей.
Дальше форма обратной связи с привязкой к меню как в примере:
Это всё взаимосвязано и при нажатии на кнопку подтвердить на почту приходит заказ со всеми заполненными данными.
Необходимо также в форме обратной связи сделать обязательные для заполнения поля как в примере:
Ещё очень важно: как в примере:
Должно автоматически определяться дата, в которую клиент зашёл и именно меню на эту дату ему выкидывается в первую очередь и пишет Сегодня 06 сентября, понедельник. Вы можете сделать заказ на следующие дни:
06.09 07.09 08.09 09.09 10.09
Кодировка должна быть utf-8
Жду предложений по цене и по срокам!!!
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