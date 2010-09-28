Написать следилку за ценовыми позициями(PHP+MYSQL)

Мне часто бывает нужно отслеживать комплектуху на различных площадках и досках объявлений.

Хотелось бы найти человека который мне с этим поможет и запрограммирует не сильно хитрую, но сильно полезную систему, которая будет делать за меня то что я делаю периодически. С моей стороны задача выглядит примерно так.

Функционал и структура.

1) Добавление, ввод, удаление ALETR-ов (поисковые строки) с ценовым диапазоном и стоп словами к позиции.

2) Сетевая часть которая будет скачивать странички, сохранять их в память или на винт перед парсингом

3) Набор функций-парсеров для разных проектов, чтобы вытаскивать цены (или просто контент объявления с неявным указанием цен (вроде комка и сисадминс.ру, где цены может и не быть но сам факт появления определенной позиции - ценен))

4) После запуска система телеграфирует администратору по почте о позициях которые попадают в ценовой диапозон по каждому Алерту (отдельно можно указать изменения), и если например позиция глючная, её конкретно можно исключить из поиска и дальнейшего упоминания. Так же из напоминалки как минимум можно перейти на страницу обяъвления или найденную страницу прайс-листа, а там где есть контакты, может и письмо написать кликом процитировав объявления автора.

Требование к системе одно - Универсализация программной части, чтобы её не надо было бы переписывать каждый раз заново при добавлении новой площадки, или изменения дизайна старой (например при изменении дизайна). Какая-то удобная структура у неё должна быть для вашего же написания и возможной правки потом.

Собственно система должна быть написана, а потом под неё должны быть добавлены функции обработки для

не догодаетесь, но очевидно что это торговые площадки price.ru и market.yandex.ru, (komok.com, sysadmins.ru, slando.ru, avito.ru, olx.ru). Они разнотипные, поэтому без универсальности в любом случае никуда. Но разделение на куски написанные сверху. Если как-то существенно будет расширен список площадок, то конечно, расширим изначальный установненный в условиях конкуренции бюджет.

Соответсвенно навыки которые должны быть развиты

1) MYSQL - начальный

2) сетевые протоколы - начальный

3) парсинг - СИЛЬНЫЙ !!! Это тут самое важное.

4) системность мышления - STABLE, тоже надо иметь

Оплата Яднекс.Деньги по приемке. Хостинг выдам если надо.