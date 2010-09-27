Программирование

Есть сайт с голосованием: http://bit.ly/92QGmL Необходимо при голосовании посетителем за один из вариантов выдавать код для вставки в блог отображающий картинку с результатом голосования и ссылку на сайт. Также нужно настроить 2 блока отображающие хеш-теги из твиттера. Срок ...