Блоги для DLE 9.0

Требуется создание программы для автоматизации документооборота, учета отношений с клиентами, задач для сотрудников и анализ показателей. Подробного ТЗ нет. Есть раздичная рабочая документация которая сейчас ведется в компании в офисных программах (ворд, XL). Программа должна устанавливаться и ...
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T3
Сайт:
- Зарегистрированный пользователь заходит к себе в профиль и нажимает создать блог.
- Вначале выводятся правила, пользователь нажимает на "согласен" далее
- - Он заполняет поля:
- - - Имя блога: vac9 (имя блога может быть написано только латиницей + с использованием цифр)
- - - Название блога: Всё обо мне
- - - Описание блога: обычное описание (текстовое)
- У пользователя появляется в его профиле название блога с переходом на него(пример ссылки на блог http://сайт.ру/blogs/имяблога), немного правее создатель блога будет видеть кнопку "Удалить свой блог" + подтверждение удаления блога. В блоге пользователя вверху будет выведено описание и название блога.
- Шаблоны краткой и полной новости должны браться из шаблона выбранного пользователем, так же и с комментариями.
- Форма добавления записи в блог такая же как и у DLE(добавление новости). Создатель блога имеет право ставить галочки напротив запрета добавления комментариев к определенным записям. Так же создатель блога имеет право удалять или изменять записи в своих блогах.
- Записи блога должны добавлятся в стандартные новости DLE, что бы они отображались в "редактировать новости", но естественно сами записи должны быть отображены только в записях блога.
- Комментарии в записях могут оставлять пользователи сайта. Создатель блога имеет право удалять комментарии из своего блога. Комментарии так же должны выводится в /?do=lastcomments
- Должен быть рейтинг записей блога (так же как рейтинг новостей в DLE)
- Слева и справа(как таблицей) на главной странице выводить(через div'ы):
- - топ блогов (подсчет рейтинга по - суммарный объем рейтинга всех записей). Всего 5 записей. А так же кеширование.
- - Последнии записи в блогах (ник создателя блога + название блога). Тоже кеширование.
- - так же впихнуть ссылку на "Создай свой блог!", если у пользователя уже есть блог, то будет выдавать ошибку
Админ центр:
- Возможности администратора:
- - Администратор может запретить создавать блог определенному пользователю.
- - Администратор может удалить блог в профиле пользователя, а так же удалять записи, комментарии и так далее.
- Настройки:
- - Каким группам разрешено создавать блог
- - Каким группам разрешать загружать картинки на сервер (через DLE upload, но в отдельную папку! Например upload/blogs/ )
- - Правила ведения блога
А так же:
- Максимально снизить уровень изменения файлов DLE при установке.
- Модуль должен использовать стандартные функции DLE (например bb коды, parse.class, tpl и так далее)
- Исполнитель может предлагать свои идеи в плане реализации (будет бонус в виде $ от меня)
- Комментировать что за что отвечает в php
- Код должен быть понятен и прост =)
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