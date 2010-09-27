Блоги для DLE 9.0

T3

Сайт:

- Зарегистрированный пользователь заходит к себе в профиль и нажимает создать блог.

- Вначале выводятся правила, пользователь нажимает на "согласен" далее

- - Он заполняет поля:

- - - Имя блога: vac9 (имя блога может быть написано только латиницей + с использованием цифр)

- - - Название блога: Всё обо мне

- - - Описание блога: обычное описание (текстовое)

- У пользователя появляется в его профиле название блога с переходом на него(пример ссылки на блог http://сайт.ру/blogs/имяблога), немного правее создатель блога будет видеть кнопку "Удалить свой блог" + подтверждение удаления блога. В блоге пользователя вверху будет выведено описание и название блога.

- Шаблоны краткой и полной новости должны браться из шаблона выбранного пользователем, так же и с комментариями.

- Форма добавления записи в блог такая же как и у DLE(добавление новости). Создатель блога имеет право ставить галочки напротив запрета добавления комментариев к определенным записям. Так же создатель блога имеет право удалять или изменять записи в своих блогах.

- Записи блога должны добавлятся в стандартные новости DLE, что бы они отображались в "редактировать новости", но естественно сами записи должны быть отображены только в записях блога.

- Комментарии в записях могут оставлять пользователи сайта. Создатель блога имеет право удалять комментарии из своего блога. Комментарии так же должны выводится в /?do=lastcomments

- Должен быть рейтинг записей блога (так же как рейтинг новостей в DLE)

- Слева и справа(как таблицей) на главной странице выводить(через div'ы):

- - топ блогов (подсчет рейтинга по - суммарный объем рейтинга всех записей). Всего 5 записей. А так же кеширование.

- - Последнии записи в блогах (ник создателя блога + название блога). Тоже кеширование.

- - так же впихнуть ссылку на "Создай свой блог!", если у пользователя уже есть блог, то будет выдавать ошибку

Админ центр:

- Возможности администратора:

- - Администратор может запретить создавать блог определенному пользователю.

- - Администратор может удалить блог в профиле пользователя, а так же удалять записи, комментарии и так далее.

- Настройки:

- - Каким группам разрешено создавать блог

- - Каким группам разрешать загружать картинки на сервер (через DLE upload, но в отдельную папку! Например upload/blogs/ )

- - Правила ведения блога

А так же:

- Максимально снизить уровень изменения файлов DLE при установке.

- Модуль должен использовать стандартные функции DLE (например bb коды, parse.class, tpl и так далее)

- Исполнитель может предлагать свои идеи в плане реализации (будет бонус в виде $ от меня)

- Комментировать что за что отвечает в php

- Код должен быть понятен и прост =)