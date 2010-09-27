Доработка сайта и продвижение

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Есть проект Фоторион (www.fotorion.ru). Он нуждается в доработке, периодически в него нужно вносить изменения, а также необходимо раскрутить и продвигать проект в интернете.

Главное - качество. Нужен специалист для этих задач. Оплату обговариваем отдельно. Предпочтение проживающим в Москве и МО. Прортфолио обязательно.

13 лет назад
Safronov-Ivan-V
Иван Сафронов 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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