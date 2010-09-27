Доработка сайта и продвижение

Есть проект Фоторион (www.fotorion.ru). Он нуждается в доработке, периодически в него нужно вносить изменения, а также необходимо раскрутить и продвигать проект в интернете.

Главное - качество. Нужен специалист для этих задач. Оплату обговариваем отдельно. Предпочтение проживающим в Москве и МО. Прортфолио обязательно.