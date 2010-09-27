Сайт на Sharepoint

Необходимо перенести существующий сайт: http://co-industri.dk/ на Sharepoint:

- создать структуру

- внедрить стили

- переместить содержимое.

Сайт переносится без изменений, содержит только статические разделы, единственный интерактивный элемент - примитивный поиск: http://co-industri.dk/sw12933.asp

Сайт следует смотреть в IE, т.к. он не адаптирован под другие броузеры.

В ответе просьба указать, сколько времени Вы планируете потратить на задачу и предварительную оценку.