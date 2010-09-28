Настроить работу магазина и других компонентов.

Веб-программированиеЗавершен1 заявка145 просмотров
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Не работает модуль виртумарт, настроить его функции, исправить ошибки и прочее.

13 лет назад
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо огромное Денису он не первый раз меня уже выручает, размеренно берется за проэкт и осуществляет его в поставленные сроки. Особенно ценю то что он всегда может подсказать, и помочь просто советом, и делает все вдвойне, Спасибо тебе Ден в который раз.
Алексей ясно излагает мысли и задачи. Терпелив к уточнениям и детализации рабочих вопросов. Оплата была сделана вовремя. Рекомендую.