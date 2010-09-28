Настроить работу магазина и других компонентов.

Спасибо огромное Денису он не первый раз меня уже выручает, размеренно берется за проэкт и осуществляет его в поставленные сроки. Особенно ценю то что он всегда может подсказать, и помочь просто советом, и делает все вдвойне, Спасибо тебе Ден в который раз.