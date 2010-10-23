Приватный проект для kirilev

Нужно создать удобный для наполнения каталог товаров в раздделе сайта http://sky.crimea.ua/?module=shop Не интернет магазин, а просто каталог товаров. + добавить конт.данные по кот. обращаться для преобретения товаров из каталога. + сделать возможным добавление нескольких баннеров