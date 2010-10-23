Приватный проект для kirilev

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки179 просмотров
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Правки по интернет-магазину"

13 лет назад
sergei10
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kirilev
Кирилл 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Все сделано в срок! Очень качественно, отличный специалист, рекомендую.!
Хороший заказчик, понятно объясняет чего хочет :) Оплата вовремя. Рекомендую :)