На сайте есть форма добавления вакансии - http://bankfirm.ru/addvacancy/. Там есть выпадающий список СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. В зависимости от выбранного в этом списке значения, появляется определенный слой с набором радио кнопок - специальностей. Если пользователь не заполнил необходимые поля ...
Создание каталога товаров в разделе готового сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать удобный для наполнения каталог товаров в раздделе сайта
http://sky.crimea.ua/?module=shop
Не интернет магазин, а просто каталог товаров.
+ добавить конт.данные по кот. обращаться для преобретения товаров из каталога.
+ сделать возможным добавление нескольких баннеров
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сделать блочную верстку! Нужен программист, не начинающий, а реальный программист с опытом работы, который понимает и знает xml +php+html! Все подробности при перепискиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сколько будет стоить сроки платформаВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
На странице http://select.by/content/view/2296/765/ внизу новости есть картинка "консультация онлайн". При клике по ней должно появляться окно, но оно не появляется. Нужно разобраться в чём проблема, почему не отрабатывает скрипт? Жду ваших предложений. Задачу нужно решить до 28 сентября.Завершен13 лет назад
Аналог используемых ВКонтакте. Т.е. есть ссылочка "Открыть окно", есть само красивое окно, в нём может быть текст и php-скрипт. И у этого окна есть кнопочка "Закрыть".Закрыт13 лет назад
- $50
Необходимо написать следующую доработку готового интернет-магазина: Магазин продает постельное белье, в розницу. Нужно сделать чтоб для каждого товара выставлялась цена на определенные конфигурации и комплектации товара, напрмиер: Имеем товар "Комплект Постельного Белья Ирис", он может быть: а). полутороспальный б). двуспальный в). ...Закрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать парсер яндекса. Сохранение результата в exel, работа с прокси. Язык программирования не важен. Подробности в техническом задании.Завершен13 лет назад
Создать самодостаточную систему онлайн тестирования (наподобие pdd.auto.mail.ru, но с немногим более широким функционалом), с возможностью оплаты доступа к тесту посредством СМС и интернет валют (webmoney, Яндекс Деньги и т.д.). Необходимый функционал: - Регистрация нового пользователя; - Оплата услуг новым пользователем, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт www.ledicharm.ru нужно его переделать на более солидный) этот не нравитсяЗавершен13 лет назад
Для интернет-каталога нужно создать API, который позволит другим интернет-магазинам использовать часть полезной информации с каталога. Последние, естественно, не используют БД каталога напрямую. Указывайте реальные строки и реальную стоимость, заявки в роде "сделаю за день" рассматриваться не будут.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад