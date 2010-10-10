Леди Шарм

Веб-программированиеЗавершен15 заявок296 просмотров
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Есть сайт www.ledicharm.ru нужно его переделать на более солидный) этот не нравится

13 лет назад
sibirles77
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
cmd
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$80
7 дней
Огромное спасибо Евгению за его работу! Все сделал в срок и на высшем уровне! Это настоящий профессионал своего дела.
Хороший заказчик. Было приятно работать. На связи, когда нужно. Оплата вовремя.
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