Срочно. Требуется копия сайта.

Вообщем есть сайт на движке Datalife Engine 6.5. там встроеный модуль галереи, Нужно зделать так чтоб поиск так же искал по названию галерей этого модуля. ФТП допуск давать не буду не под каким предлогом. То ...
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Здравствуйте!
Требуется копия сайта. Меняется только дизайн. Функционал остается такой же + доработки (инфо для кондидатов )!
Пишите пожалуйста следующие данные в личку:
1. Цена – задача понятна, так что вроде как сложности в этом нет.
2. Сроки
3. На каком движке будет сайт.
4. Условия работы – без предоплаты. Оплата по результатам сделаной работы. Если необходимо, возможно заключение договора. При необходимости готовы встретится в Москве, если надо
Заранее всем спасибо за отклики!
вот сам сайт transmap . ru
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