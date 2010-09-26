Срочно. Требуется копия сайта.

Здравствуйте!

Требуется копия сайта. Меняется только дизайн. Функционал остается такой же + доработки (инфо для кондидатов )!

Пишите пожалуйста следующие данные в личку:

1. Цена – задача понятна, так что вроде как сложности в этом нет.

2. Сроки

3. На каком движке будет сайт.

4. Условия работы – без предоплаты. Оплата по результатам сделаной работы. Если необходимо, возможно заключение договора. При необходимости готовы встретится в Москве, если надо

Заранее всем спасибо за отклики!

вот сам сайт transmap . ru