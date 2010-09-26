Нужна форма на Breezing Forms 1.6.5 Stable калькулирующая окончательную цену и отправляющая емейл продавцу и заказчику.

В форме 3 страницы.

На первой поля выбора опций товара и поля для ввода личных данных посетителя если он не зарегистрирован/не залогинен и кнопка "отправить запрос" по нажатию на которую генерируется PDF файл с выбранными опциями, но без расчета цены ему и администратору отправляются письма с этим файлом.

После этого отображается вторая страница с благодарностью за запрос и подтверждением отправки письма.

Если он залогинен то эти поля не отображаются и на кнопке написано "Посчитать" по нажатию на которую отображается вторая страница.

На второй странице отображается все выбранные опции и расчет цены. Генерированные линки на уже подготовленные PDF файлы, которые имеют специальные имена (под генерацию линка).

Кнопки "Распечатать Предложение" и "Заказать".

По нажатию на кнопку "Распечатать Предложение" открывается PDF файл с выбранными опциями и расчетом цен. Имя и емайл заказчика, в этом случае берутся из базы данных.

По нажатию на кнопку "Заказать" заказчику и администратору отправляется тот же я PDF файл с выбранными опциями и расчетом цен на емайл. После этого открывается 3 страница с подтверждением отправки письма.

Это практически все ТЗ. Формулу расчета цены дам, когда определится исполнитель.

Приблизительный пример формы можно посмотреть тут http://www.bagsnboxes.de/index.php?content=paptaschenform&id=10

Дизайн формы должен быть такой же функционал тоже. Некоторые различия в полях.

По ходу выполнения работы возможны небольшие изменения. Но это вряд-ли.

Сроки исполнения:

1-2 Дня на ознакомление.

5-7 Дней на исполнение.

1 День на тестирование.

Оплата по факту исполнения.

Жду ваших предложений.