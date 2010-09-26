Вообщем есть сайт на движке Datalife Engine 6.5. там встроеный модуль галереи, Нужно зделать так чтоб поиск так же искал по названию галерей этого модуля. ФТП допуск давать не буду не под каким предлогом. То ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна форма на Breezing Forms 1.6.5 Stable калькулирующая окончательную цену и отправляющая емейл продавцу и заказчику.
В форме 3 страницы.
На первой поля выбора опций товара и поля для ввода личных данных посетителя если он не зарегистрирован/не залогинен и кнопка "отправить запрос" по нажатию на которую генерируется PDF файл с выбранными опциями, но без расчета цены ему и администратору отправляются письма с этим файлом.
После этого отображается вторая страница с благодарностью за запрос и подтверждением отправки письма.
Если он залогинен то эти поля не отображаются и на кнопке написано "Посчитать" по нажатию на которую отображается вторая страница.
На второй странице отображается все выбранные опции и расчет цены. Генерированные линки на уже подготовленные PDF файлы, которые имеют специальные имена (под генерацию линка).
Кнопки "Распечатать Предложение" и "Заказать".
По нажатию на кнопку "Распечатать Предложение" открывается PDF файл с выбранными опциями и расчетом цен. Имя и емайл заказчика, в этом случае берутся из базы данных.
По нажатию на кнопку "Заказать" заказчику и администратору отправляется тот же я PDF файл с выбранными опциями и расчетом цен на емайл. После этого открывается 3 страница с подтверждением отправки письма.
Это практически все ТЗ. Формулу расчета цены дам, когда определится исполнитель.
Приблизительный пример формы можно посмотреть тут http://www.bagsnboxes.de/index.php?content=paptaschenform&id=10
Дизайн формы должен быть такой же функционал тоже. Некоторые различия в полях.
По ходу выполнения работы возможны небольшие изменения. Но это вряд-ли.
Сроки исполнения:
1-2 Дня на ознакомление.
5-7 Дней на исполнение.
1 День на тестирование.
Оплата по факту исполнения.
Жду ваших предложений.
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