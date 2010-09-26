Наполнить каталог продукции взятой с другого сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо каталог интернет магазина tehnoej.ru заполнить каталогом продукции взятой со стороннего интернет магазина. Адрес могу в личку написать.

Рассмотрю предложения от вех участников тендера.

13 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Наладить поиск на движке DLE 6.5

    Вообщем есть сайт на движке Datalife Engine 6.5. там встроеный модуль галереи, Нужно зделать так чтоб поиск так же искал по названию галерей этого модуля. ФТП допуск давать не буду не под каким предлогом. То ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Убрать или скрыть ссылку на .flv в исходнике

    Здравствуйте, у меня есть сайт онлайн кинотеатр, и недавно я заметил что на другом сайте тоже идет поток с нашего сервера, мои сервер для них работает, вот надо сделать так что б только на моем ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задачи для .NET разработчика

    Нужен толковый разработчик с опытом Kentico CMS. Необходимо сделать некоторые изменения в админке, а именно: при загрузке пдф доков добавлять thumbnail, чтобы при просмотре списка доков он прогружался. Пишите обязательно почасовой рейт и примерное время исполнения.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт построения генеологического дерева

    $30

    Мне нужно генеалогическое древо на сайте у меня сейчас криво выводится http://borodafamily.com/test/1.jpg . Или этот скрипт доработать, или любой другой (но желательно без использования флеша). Нужно - фоновое изображение (уже есть), нужно чтобы смотрелось нормально - неограниченное количество ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • HTML форма, реализовать AJAX + PHP

    Привет исполнители! Есть сверстанная HTML форма, требуется реализовать AJAX и отправку данных в файл + на почту. Данные формы - имя (*), телефон(*), название компании, почта. Чтобы представить объем работы - прикладываю скрин. Работы на 30 минут максимум. ...

    PHPHTMLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Помочь с созданием Яндекс карты для сайта

    Помочь с созданием Яндекс карты для сайта. Вот карта, которую я уже сделал: http://rulevoe.com/primer.html 1) Хочу, чтобы две синие метки "Церковь" и "Супермаркет" были изначально подписаны, а не только когда нажимаешь на них. 2) Между кнокой "Линейка" ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт тизерной сети

    Уважаемые, необходим скрипт тизерной сети (для примера http://pay-click.ru) Должно быть включено следующее: - Регистрация в качестве вебмастера\рекламодателя - Создание рекламной компании рекламодателем - Создание рекламной площадки на своем сайте для вебмастера - Добавление тизеров и включение их в рекламную ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать слайдшоу на AmiroCMS + javascript

    $30

    Необходимо сделать слайдшоу на AmiroCMS + javascript + убрать горизонтальный скрол Т.з. и фото в приложении. Внимательно читаем правила работы здесь http://www.weblancer.net/users/sitemaker495/ . И называем цену. Сроки хочу чтобы было сделано сегодня, максимум завтра. И обращаемся по асе 553125050

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт с мерчантом\кассой на самоп.движке

    $100

    Функционал сайта такой, что человек делает депозит на баланс через кассу, потом с помощью пункта инвестирование на план - выбирает план и инвестирует деньги. По плану клиенту начисляются проценты каждый раз на баланс. Он их ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад