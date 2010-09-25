Надо настроить доступ с моего рабочего компьютера на домашний, для того чтобы я мог, сидя за рабочим компьютером, производить действия на домашнем: все действия, которые мы обычно и производим. Домашний компьютер подключен к интернету не напрямую, ...
Доработать сайт с мерчантом\кассой на самоп.движке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функционал сайта такой, что человек делает депозит на баланс через кассу, потом с помощью пункта инвестирование на план - выбирает план и инвестирует деньги. По плану клиенту начисляются проценты каждый раз на баланс. Он их может вывести через кассу себе на счет платёжки.
Нужно сделать следующее: Касса убирается вообще, то есть будет две ссылки - Сделать инвестицию и вывести деньги.
Сделать инвестицию: там форма, как в кассе ввода суммы, выбор платёжной системы, тут же селектор выбора плана и кнопка зачислить. После успешной оплаты - кидает обратно в кабинет клиента.
Вывод денег: как в кассе, форма - ввод суммы, выбор платёжки, кнопка вывода.
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