Доработать сайт с мерчантом\кассой на самоп.движке

Функционал сайта такой, что человек делает депозит на баланс через кассу, потом с помощью пункта инвестирование на план - выбирает план и инвестирует деньги. По плану клиенту начисляются проценты каждый раз на баланс. Он их может вывести через кассу себе на счет платёжки.

Нужно сделать следующее: Касса убирается вообще, то есть будет две ссылки - Сделать инвестицию и вывести деньги.

Сделать инвестицию: там форма, как в кассе ввода суммы, выбор платёжной системы, тут же селектор выбора плана и кнопка зачислить. После успешной оплаты - кидает обратно в кабинет клиента.

Вывод денег: как в кассе, форма - ввод суммы, выбор платёжки, кнопка вывода.