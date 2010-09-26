Поправить код авторизации

Есть готовый сайт на WP, но к сожалению программист который делал его пропал))) Думаю он от меня скрывается. Сайт полность готов, но появились некоторые недочеты которые надо убрать, а именно: • Вывести в меню alt который берется из ...
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Есть скрипт, который обрабатывает удаленные данные, сохраняя сессию, куки и т.д.
Он перестал работать. Видимо изменили логику сайта-донара или его вёрстку.
Необходимо починить. Работа на час.
Оплата: сдельная
ICQ: семь три семь три два два
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