Поправить код авторизации

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки200 просмотров
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Есть скрипт, который обрабатывает удаленные данные, сохраняя сессию, куки и т.д.

Он перестал работать. Видимо изменили логику сайта-донара или его вёрстку.

Необходимо починить. Работа на час.

Оплата: сдельная

ICQ: семь три семь три два два

13 лет назад
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
Выбранный исполнитель
andybest
Андрей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$30
1 день
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