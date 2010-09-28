Доработка компонента

Необходимо разработать магазин с партнерской программой, Т.З отсутствует, так как необходим аналог скрипта Order Master либо Book-Biz Master (автор А Долгу) Приветствуется разработка во фреймфорке codeigniter Срок разработки не регламентирован (время: месяц – полтора) Оплата ТОЛЬКО по факту, бюджет 2-2,5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть заготовка сайта
При нажатии на картинку товара, открывается описание товара и еще фотки.
Необходимо:
Сделать так, чтобы описание товара с дополнительными картинками открывалось в отдельном Pop-up окошке.
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