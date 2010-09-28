Доработка компонента

Здравствуйте, уважаемые Веблансеры. Хочу заказать у Вас небольшой скрипт файлообменника. Дело в том, что мне не нужен супер движок, а простой скрипт типа сайта rghost.ru То есть, чтобы была возможность авторизации где будут загруженные пользователем файлы. Небольшая админка, ...