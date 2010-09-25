Подредактировать сайт на ДЛЕ.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки149 просмотров
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Нужно немного подредактировать сайт.

Требуется веб-программист. Возможно придется дописать простой скрипт.

13 лет назад
zuzenkov
Илья 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$20
1 день
Артем - настоящий "АС" своего дела! Выполнил мой проект крайне быстро и что самое важное - на самом высоком уровне. Спасибо!
Буду рад сотрудничеству!
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