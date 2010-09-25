Red5. Нужна консультация и модернизация кода.

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки218 просмотров
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Знающим систему osflash.org/red5 прошу дать платную консультацию на предмет модернизации кода (очень небольшую) за вознаграждение.

Если сможете модернизировать код под мои требования – совсем хорошо.

На выходе должен быть код, который можно скомпилить и установить на FreeBSD + flash-кнопка определенного функционала.

Подробности – всем заинтересовавшимся – в личку.

13 лет назад
maxbukurov
Максим 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад