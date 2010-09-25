Восстановить работу сайта на движке Wordpress

Веселый, предприимчивый молодой человек, без каких либо предрасудков напросился на работу, сделал все быстро, качественно, без лишних вопросов. Очень доволен его работой. Это человек к которому можно обратиться, и если он может то делает, а если не может сразу говорит. Приятно было работать!