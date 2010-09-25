Восстановить работу сайта на движке Wordpress

Веб-программированиеЗавершен5 заявок158 просмотров
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Движок неудачно был обновлен, без бэкапа, после обновления сайт выдал ошибку и не работает, нужна помощь в востановлении работы сайта, настроить движок.

WordPress
13 лет назад
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
13 лет назад
$10
1 день
Веселый, предприимчивый молодой человек, без каких либо предрасудков напросился на работу, сделал все быстро, качественно, без лишних вопросов. Очень доволен его работой. Это человек к которому можно обратиться, и если он может то делает, а если не может сразу говорит. Приятно было работать!
Приятный в общении человек ) Работа сделана - Он доволен =) Это же хорошо когда мы можем обмениваться позитивом даже во время работы или развлечения кому как.. а он умеет делать это лучше всего =)) Удачи Вашему Проекту =) PS рекомендую к сотрудничеству =) оплату произвел сразу =)
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